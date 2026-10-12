Во Внуково сообщили, сколько перенаправлено самолетов из-за ограничений полетов Свыше десятка летевших во Внуково рейсов перенаправили из-за ограничений полетов

Москва12 окт Вести.Свыше десятка самолетов, летевших в московский аэропорт Внуково, перенаправили в другие аэропорты из-за введенных ограничений на полеты, сообщили ТАСС во Внуково.

Речь идет о 14 рейсах из Минска, Стамбула, Санкт-Петербурга, Астаны, Антальи, Хургады, Калининграда, Дубая и Измира говорится в сообщении

Уточняется, что лайнеры были перенаправлены в Шереметьево и Домодедово, аэропорт Нижнего Новгорода, а также в Минск.

Ранее в своем MAX-канале Росавиация сообщила о введенных ограничениях на полеты в аэропорту Внуково.