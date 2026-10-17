Авиакомпании из-за ограничений в аэропортах Москвы корректируют расписание "Аэрофлот" и "Россия" меняют расписание из-за ограничений в аэропортах Москвы

Москва17 окт Вести.Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" переносят и отменяют некоторые рейсы из-за ограничений на полеты в московских аэропортах, сообщается в MAX-каналах компаний.

В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах московского авиационного узла 17 октября "Аэрофлот" и "Россия" вынужденно корректируют расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов говорится в сообщениях

Уточняется, что часть рейсов направлена на запасные аэродромы.

Ранее в Росавиации сообщили о том, что все московские аэропорты закрыты для полетов.