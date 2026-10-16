"Аэрофлот" сообщил о задержке и отмене некоторых рейсов "Аэрофлот" сообщил о корректировке расписания своих авиарейсов

Москва16 окт Вести.Авиакомпания "Аэрофлот" сообщили об корректировке расписания своих авиарейсов из-за ограничений на полеты во всех аэропортах московского авиаузла. Пассажиров просят перед выездом в аэропорт проверять статус рейса.

В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах московского авиационного узла 16 октября "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов говорится в канале авиакомпании на платформе MAX

В "Аэрофлоте" обратили вниманием, что часть рейсов из-за ограничений направлена на запасные аэродромы.

Перелет данных рейсов будет осуществлен после снятия ограничений. Возможен дополнительный перенос времени вылета с запасных аэродромов в случае необходимости предоставления отдыха экипажу с целью не превышения норматива рабочего времени в соответствии с правилами безопасности полетов предупредил авиаперевозчик

В ночь на 16 октября в целях безопасности был введен временный запрет на полеты во всех аэропортах Москвы. Решение принято на фоне отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Согласно последним данным, силы ПВО уничтожили 59 вражеских беспилотников на подлете к столице.