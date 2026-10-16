Москва16 октВести.Ограничения на полеты в московских аэропортах привели к задержке и отмене некоторых рейсов авиакомпании "Победа". Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
В связи с продолжительными временными ограничениями на использование воздушного пространства в аэропортах московского авиаузла 16 октября "Победа" вынужденно корректирует расписание полётов. Некоторые рейсы задержаны или отмененыговорится в канале авиакомпании на платформе MAX
Ранее ночью 16 октября о корректировке расписания авиарейсов сообщила авиакомпания "Аэрофлот", ссылаясь на ограничения в московских аэропортах.
Росавиация около полуночи в целях безопасности временно приостановила полеты во всех авиагаванях столицы. Силы противовоздушной обороны ликвидировали на подлете к Москве 79 украинских беспилотных летательных аппаратов.