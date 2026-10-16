Авиакомпания "Победа" сообщила о задержках и отмене некоторых рейсов

Авиакомпания "Победа" сообщила о корректировке расписания своих авиарейсов Авиакомпания "Победа" сообщила о задержках и отмене некоторых рейсов

Москва16 окт Вести.Ограничения на полеты в московских аэропортах привели к задержке и отмене некоторых рейсов авиакомпании "Победа". Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В связи с продолжительными временными ограничениями на использование воздушного пространства в аэропортах московского авиаузла 16 октября "Победа" вынужденно корректирует расписание полётов. Некоторые рейсы задержаны или отменены говорится в канале авиакомпании на платформе MAX

Ранее ночью 16 октября о корректировке расписания авиарейсов сообщила авиакомпания "Аэрофлот", ссылаясь на ограничения в московских аэропортах.

Росавиация около полуночи в целях безопасности временно приостановила полеты во всех авиагаванях столицы. Силы противовоздушной обороны ликвидировали на подлете к Москве 79 украинских беспилотных летательных аппаратов.