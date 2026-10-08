Москва8 окт Вести.Авиакомпания "Победа" сообщила о вынужденной корректировке расписания своих авиарейсов в связи с длительными ограничениями на полеты. Об этом перевозчик сообщил в официальном канале на платформе MAX.

В связи с продолжительными временными ограничениями на использование воздушного пространства в российских регионах Победа вынужденно корректирует расписание полетов. Некоторые рейсы задержаны или отменены. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы. Их перелет будет осуществлен после снятия ограничений говорится в сообщении авиакомпании

В Победе заверили, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и стандартами перевозчика.