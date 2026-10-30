"Победа" корректирует расписание из-за ограничений в московских аэропортах "Победа" перенаправляет рейсы на фоне ограничений в аэропортах московского узла

Москва30 окт Вести.Авиакомпания "Победа" вносит изменения в расписание рейсов в связи с ограничениями, введенными в аэропортах московского региона, сообщила пресс-служба перевозчика в Telegram-канале.

В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах московского авиационного узла "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов. Некоторые рейсы задержаны. Часть направлена на запасные аэродромы. Их перелет будет осуществлен после снятия ограничений написали в пресс-службе

Там также уточнили, что билеты, в том числе невозвратные, можно обменять или вернуть через специальную форму на сайте компании.