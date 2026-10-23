Три авиакомпании заявили о корректировке рейсов в столичных аэропортах "Аэрофлот", "Победа" и "Россия" сообщили о корректировке расписания

Москва23 окт Вести.Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и "Россия" вынужденно корректируют расписание рейсов из-за ограничений в аэропортах московского региона. Об этом сообщили в пресс-службах авиаперевозчиков.

Отмечается, что часть рейсов отменена.

В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах московского авиационного узла 23 октября Аэрофлот вынужденно корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы. Перелет данных рейсов будет осуществлён после снятия ограничений сказано в сообщении "Аэрофлота"

Авиакомпании рекомендовали пассажирам проверять статус рейса перед выездом в аэропорт, и в случае отмены – не приезжать.