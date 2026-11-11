Москва11 нояВести.Авиакомпания "Победа" из-за введенных временных ограничений на использование воздушного пространства в регионах РФ вынужденно корректирует расписание полетов. Об этом сообщили в пресс-службе "Победы" в MAX.
Часть рейсов отменена, часть задержана и некоторые рейсы направлены на запасные аэродромы.
Статус рейсов можно проверить на сайте аэропорта вылета, через бота Витю авиакомпании, на электронной почте или в сообщении на номер телефона.
Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и стандартами авиакомпанииотмечается в сообщении
Сервис вынужденного обмена и возврата позволит самостоятельно обменять или вернуть билет, в том числе по невозвратным тарифам.