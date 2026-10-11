"Аэрофлот" меняет расписание из-за ограничений в аэропорту Сочи "Аэрофлот" корректирует расписание на фоне ограничений в Сочи

Москва11 окт Вести.Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов на фоне действовавших ограничений в воздушном пространстве аэропорта Сочи, а также технических проблем в самой авиагавани. Об этом сообщили в пресс-службе нацперевозчика.

Отмечается, что часть рейсов будет отправлена позднее, часть – отменена.

В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Сочи 11 октября, а также технических ограничений самого аэропорта, на устранение которых требуется дополнительное время, "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы говорится в сообщении

Пассажирам рекомендовали перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и на сайте авиакомпании.

Наземные службы и представительства авиакомпании работают в усиленном режиме, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в результате падения обломков на территорию аэропорта Сочи произошло возгорание в одном из административных зданий. Пожар оперативно потушен, никто не пострадал.