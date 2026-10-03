Москва3 октВести.В "Аэрофлоте" сообщили о вынужденной коррекции расписания из-за ограничений на прием и выпуск рейсов в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика, вводившихся в субботу, 3 октября.
По данным перевозчика, часть рейсов направили на запасные аэродромы. Перелеты в аэропорты назначения будут выполнены после снятия ограничений.
Возможен дополнительный перенос времени вылета с запасных аэродромов в случае необходимости предоставления отдыха экипажу с целью не превышения норматива рабочего времени в соответствии с правилами безопасности полетовговорится в заявлении пресс-службы "Аэрофлота" в MAX
Кроме того, в ряде случаев пассажиров некоторых рейсов перевозят с запасных аэродромов наземным транспортом.
Наземные службы и представительства "Аэрофлота" работают в усиленном режиме, пассажирам рекомендовано проверять статус рейса перед выездом в аэропорт.