Москва3 ноя Вести.Расписание вылетов и прилетов в московском аэропорту Домодедово изменено вследствие введения ограничений, сообщила пресс-служба воздушной гавани в мессенджере МАХ.

В связи с временными ограничениями использования воздушного пространства, которые были введены с 23.25 мск, производится корректировка расписания полетов. Аэропорт оперативно информирует пассажиров об изменениях и обновляет информацию о статусе рейсов. Службы аэропорта работают с пассажирами в усиленном режиме написали в пресс-службе

Пассажирам порекомендовали проверять информацию о конкретном рейсе на онлайн-табло на сайте порта.