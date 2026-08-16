Москва16 авгВести.В столичном аэропорту Внуково приняли более 10 рейсов, которые ранее были перенаправлены на запасные аэродромы из-за действовавших ночь 16 августа ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
Отмечается, что после снятия запрета на прием и выпуск самолетов было отправлено значительное число рейсов.
Мы принимаем рейсы, в том числе и те, что ранее ушли на запасные аэродромы (более 10 из них уже приземлились во Внуково)сказано в сообщении пресс-службы
Временные ограничения в аэропорту Внуково вводились с 02.42 по 06.29 мск 16 августа.