Во Внуково вернулись более 10 ушедших на запасные аэродромы рейсов

Более 10 ушедших на запасные аэродромы рейсов приземлились во Внуково Во Внуково вернулись более 10 ушедших на запасные аэродромы рейсов

Москва16 авг Вести.В столичном аэропорту Внуково приняли более 10 рейсов, которые ранее были перенаправлены на запасные аэродромы из-за действовавших ночь 16 августа ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Отмечается, что после снятия запрета на прием и выпуск самолетов было отправлено значительное число рейсов.

Мы принимаем рейсы, в том числе и те, что ранее ушли на запасные аэродромы (более 10 из них уже приземлились во Внуково) сказано в сообщении пресс-службы

Временные ограничения в аэропорту Внуково вводились с 02.42 по 06.29 мск 16 августа.