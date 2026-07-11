Во Внуково и еще трех аэропортах отменили ограничения на полеты

Прием и отправку самолетов возобновили в четырех российских аэропортах Во Внуково и еще трех аэропортах отменили ограничения на полеты

Москва11 июл Вести.В четырех российских аэропортах возобновили прием и отправку авиарейсов по расписанию. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в MAX.

Аэропорты Внуково, Геленджик, Калуга (Грабцево), Ярославль (Туношна) – сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении

Во Внуково ограничения ввели в 2.19, аэропорт принимал и отправлял рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Аэропорт Геленджика ограничил работу в 1.24, самолеты принимались и выпускались с 8.30 до 20.00, согласно действующему NOTAM. Туношна приостановила прием и отправку авиарейсов в 22.34 пятницы, 10 июля, а Грабцево – в 10.09 10 июля.