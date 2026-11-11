Финляндия ограничила полеты над восточной частью Финского залива Финляндия временно запретила полеты над восточной частью Финского залива

Москва11 ноя Вести.Авиадиспетчеры Финляндии временно приостановили полеты над восточной частью Финского залива в пределах зоны своей ответственности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Ограничения действуют ориентировочно до 08:00 мск.

В подконтрольном диспетчерам Финляндии районе над восточной частью Финского залива временно ограничены полеты на высоте ниже 20 км отмечается в сообщении

Причины введения ограничения не уточняются.

В ночь на 11 ноября два пассажирских самолета, направлявшихся в Санкт-Петербург, совершили временную посадку в Хельсинки из-за ограничений по беспилотной опасности.