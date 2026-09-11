Глава Finnair рассказал о проблемах из-за потери доступа к небу Рос

Finnair пожаловалась на проблемы из-за потери доступа к небу России Глава Finnair рассказал о проблемах из-за потери доступа к небу Рос

Москва11 сен Вести.Финская авиакомпания Finnair из-за потери доступа к российскому воздушному пространству вынуждена удлинять маршруты полетов в Азию. При этом китайские перевозчики продолжают летать быстрее через Россию, заявил гендиректор Finnair Туркка Куусисто, сообщает Reuters.

Так, полет Шанхай-Хельсинки занимает сейчас 12 часов, а раньше – восемь часов.

На мой взгляд, это крайне несправедливые и неравные условия игры приводит Reuters слова Куусисто

Кроме того, Finnair сталкивается с растущей конкуренцией со стороны перевозчиков из стран Персидского залива.

Глава финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко подчеркнул, что закрытие границы с Россией привело к безработице в приграничных регионах Финляндии. Решение финских властей оказало большое влияние на туризм и предпринимательскую деятельность.