Москва11 сенВести.Финская авиакомпания Finnair из-за потери доступа к российскому воздушному пространству вынуждена удлинять маршруты полетов в Азию. При этом китайские перевозчики продолжают летать быстрее через Россию, заявил гендиректор Finnair Туркка Куусисто, сообщает Reuters.
Так, полет Шанхай-Хельсинки занимает сейчас 12 часов, а раньше – восемь часов.
На мой взгляд, это крайне несправедливые и неравные условия игрыприводит Reuters слова Куусисто
Кроме того, Finnair сталкивается с растущей конкуренцией со стороны перевозчиков из стран Персидского залива.
Глава финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко подчеркнул, что закрытие границы с Россией привело к безработице в приграничных регионах Финляндии. Решение финских властей оказало большое влияние на туризм и предпринимательскую деятельность.