Москва14 окт Вести.Самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс из Лиона в Стамбул, подал аварийный сигнал после неудачных попыток приземлиться и изменил курс. Об этом следует из информации сервиса Flightradar24.

По данным сервиса, борт с позывным TK1808, следовавший из Лиона в Стамбул, передал код 7700 и направился по другому маршруту после ожидания в воздухе и двух заходов на посадку в стамбульском аэропорту.

Позднее самолет благополучно приземлился в аэропорту имени Сабихи Гекчен.

Код 7700 является универсальным транспондерным сигналом, который экипаж устанавливает при общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом его подача не всегда означает непосредственную угрозу катастрофы.

Днем ранее в небе над Европой как минимум пять пассажирских самолетов подавали сигнал бедствия. Так, Boeing 737, выполнявший рейс из Рима в Дублин, передал подобный сигнал во время полета, аналогичный сигнал подавал и борт, вылетевший из Лондона в португальский город Фаро. Также еще один лайнер, летевший с Корфу в Нюрнберг, подал в пути сигнал о захвате воздушного судна. Кроме того, сигнал бедствия подавал в небе и самолет, летевший из Стокгольма в Цюрих и совершивший посадку в Гамбурге.