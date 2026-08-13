Пилот, посадивший самолет на пшеничное поле, поблагодарил коллег за поддержку Посадивший в поле под Новосибирском самолет пилот поблагодарил коллег в суде

Москва13 авг Вести.Пилот Сергей Белов, который в 2023 году посадил самолет "Уральских авиалиний" в пшеничное поле в Новосибирской области, поблагодарил своих коллег и пассажиров за моральную и финансовую поддержку. Об этом он сказал в своем последнем слове, сообщает ТАСС из зала суда в Омске.

Он отметил, что 52 его коллеги создали группу и на протяжении разбирательств оказывают ему поддержку.

Хотел бы поблагодарить всех пассажиров, которые меня поддерживают, а также моих защитников сказал Белов

В сентябре 2023 года самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Сочи – Омск, приземлился на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 167 человек. По версии следствия, из-за отказа одной из гидросистем Белов запросил посадку в Новосибирске. Но из-за сильного ветра и других причин возник риск нехватки топлива, поэтому было принято решение совершить аварийную посадку на поле. Следствие полагало, что пилот неверно рассчитал остаток топлива, а техническое состояние самолета позволяло посадить его в Омске.