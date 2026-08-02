Два рейса направили на запасной аэродром в Новосибирск из-за ограничений в Омске

Два рейса в Омск перенаправили на запасной аэродром в Новосибирск Два рейса направили на запасной аэродром в Новосибирск из-за ограничений в Омске

Москва2 авг Вести.Два авиарейса из Москвы и Санкт-Петербурга, летевшие в Омск, перенаправили на запасной аэродром в Новосибирск на фоне объявленной в Омской области беспилотной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Рейс FV6473 авиакомпании "Россия" Санкт-Петербург – Омск ушел на запасной аэродром в Новосибирск. Рейс SU1688 авиакомпании "Аэрофлот" Москва – Омск ушел на запасной аэродром в Новосибирск сказано в сообщении

Режим беспилотной опасности был введен в Омской области около 12.40 мск. Тогда же были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Омска.