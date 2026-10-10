Осипов сообщил о состоянии пострадавших в аварии самолета в Забайкалье

Стало известно о состоянии пострадавших в аварии самолета в Забайкалье Осипов сообщил о состоянии пострадавших в аварии самолета в Забайкалье

Москва10 окт Вести.Пострадавшие при аварийной посадке легкомоторного самолета в Сретенске находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни ничего не угрожает, сообщил в своем MAX-канале губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Инцидент произошел утром 10 октября в Сретенске. По предварительным данным, у легкомоторного самолета Cessna произошел сбой в работе двигателя, в результате чего воздушное судно упало на крышу.

Летчик и авиатехник были доставлены в Сретенскую ЦРБ. Их осмотрели врачи, сделаны анализы, КТ. Проконсультированы с нейрохирургом Читы. В анализах, на КТ — патологии нет написал чиновник

Он добавил, что в удовлетворительном состоянии они отпущены под амбулаторное наблюдение, без существенного вреда здоровью.

Транспортная прокуратура начала проверку инцидента с легкомоторным самолетом.