Москва21 сенВести.В Красноярском крае следственные органы Восточного МСУТ СК РФ возбудили уголовное дело по факту авиационного происшествия с вертолетом Ми-8.
Как сообщает ведомство в MAX, дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба.
20 сентября 2026 года около 23 часов вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Два человека пострадали, воздушное судно получило повреждения.
Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного суднаговорится в сообщении
Проводятся следственные действия для установления обстоятельств и причин произошедшего.
Росавиация классифицировала авиационное происшествие как аварию.