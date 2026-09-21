СК возбудил дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае

В Красноярском крае возбуждено дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 СК возбудил дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае

Москва21 сен Вести.В Красноярском крае следственные органы Восточного МСУТ СК РФ возбудили уголовное дело по факту авиационного происшествия с вертолетом Ми-8.

Как сообщает ведомство в MAX, дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба.

20 сентября 2026 года около 23 часов вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Два человека пострадали, воздушное судно получило повреждения.

Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна говорится в сообщении

Проводятся следственные действия для установления обстоятельств и причин произошедшего.

Росавиация классифицировала авиационное происшествие как аварию.