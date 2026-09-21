Жесткая посадка вертолета Ми-8 в Красноярском крае признана аварией Росавиация признала жесткую посадку вертолета Ми-8 в Красноярском крае аварией

Москва21 сен Вести.Росавиация классифицировала жесткую посадку вертолета Ми-8 в Красноярском крае как аварию. Об этом ведомство сообщило в MAX.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) при участии Красноярского МТУ Росавиации займется установлением и расследованием причин ЧП, а также принятием мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации (ПРАПИ-98; утверждены постановлением правительства России от 18.06.98 N° 609) говорится в сообщении

20 сентября поздно вечером по местному времени вертолет Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа" в ходе санитарного рейса из Байкита совершил жесткую посадку в 1,8 км от красноярского поселка Суломай. Пострадали бортмеханик и врач.