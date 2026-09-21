Москва21 сенВести.Двое человек пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Эвенкии Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Красавиа".
Вертолет авиакомпании "Красавиа" Ми-8 МТВ совершил жесткую посадку в поселке Суломай при выполнении санитарного рейса из Байкита. На борту находились три члена экипажа и фельдшер. Есть пострадавшие. У фельдшера и бортмеханика средняя степень тяжестиговорится в публикации
Информация о жесткой посадке вертолета появилась вечером 20 сентября. Первоначально сообщалось, что на борту воздушного судна находились пятеро.