При жесткой посадке вертолета в Красноярском крае пострадали двое человек

Двое человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Красноярском крае При жесткой посадке вертолета в Красноярском крае пострадали двое человек

Москва21 сен Вести.Двое человек пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Эвенкии Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Красавиа".

Вертолет авиакомпании "Красавиа" Ми-8 МТВ совершил жесткую посадку в поселке Суломай при выполнении санитарного рейса из Байкита. На борту находились три члена экипажа и фельдшер. Есть пострадавшие. У фельдшера и бортмеханика средняя степень тяжести говорится в публикации

Информация о жесткой посадке вертолета появилась вечером 20 сентября. Первоначально сообщалось, что на борту воздушного судна находились пятеро.