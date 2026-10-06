СК возбудил уголовное дело по факту происшествия с вертолетом Ми-8 на Камчатке

На Камчатке по факту авиационного происшествия с Ми-8 возбуждено уголовное дело СК возбудил уголовное дело по факту происшествия с вертолетом Ми-8 на Камчатке

Москва6 окт Вести.Следственными органами Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, сообщается в MAX-канале ведомства.

Установлено, что во вторник, 6 октября, вертолет Ми-8, выполнявший полет по маршруту посадочная площадка Излучина – река Жупанова, совершил жесткую посадку в районе реки Жупаново Елизовского района. Судно завалилось набок. Три члена экипажа не пострадали. Воздушное судно получило повреждения.

Следствие рассматривает две основные версии: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна говорится в сообщении

Специалисты СК устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.