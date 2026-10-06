Росавиация классифицировала ЧП с Ми-8 на Камчатке как аварию

Жесткую посадку Ми-8 на Камчатке классифицировали как аварию Росавиация классифицировала ЧП с Ми-8 на Камчатке как аварию

Москва6 окт Вести.Росавиация классифицировала жесткую посадку вертолета Ми-8МТВ-1 на Камчатке как аварию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Авиаинцидент произошел 6 октября на туристической базе на реке Жупанова. Вертолет, принадлежащий АО "Камчатское авиационное предприятие", совершал рейс Петропавловск-Камчатский – база Жупанова - Петропавловск-Камчатский. При посадке он опрокинулся и получил повреждения. На борту находились три члена экипажа, у них диагностированы легкие травмы.

Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Камчатского МТУ Росавиации говорится в сообщении

Ранее по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба