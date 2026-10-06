На Камчатке СК устанавливает обстоятельства авиационного инцидента с Ми-8 СК устанавливает обстоятельства жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке

Москва6 окт Вести.Следственными органами Восточного МСУТ СК России организована доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщается в MAX-канале ведомства.

Устанавливаются обстоятельств и причин произошедшего говорится в сообщении

Предварительно установлено, что во вторник, 6 октября, воздушное судно Ми-8, выполнявшее полет по маршруту посадочная площадка Излучина – река Жупанова, совершило жесткую посадку в районе водоема в Елизовском районе. Судно завалилось набок, получило повреждения, размер ущерба устанавливается. На борту находились три члена экипажа, никто не пострадал.