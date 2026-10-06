Москва6 октВести.Следственными органами Восточного МСУТ СК России организована доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщается в MAX-канале ведомства.
Устанавливаются обстоятельств и причин произошедшегоговорится в сообщении
Предварительно установлено, что во вторник, 6 октября, воздушное судно Ми-8, выполнявшее полет по маршруту посадочная площадка Излучина – река Жупанова, совершило жесткую посадку в районе водоема в Елизовском районе. Судно завалилось набок, получило повреждения, размер ущерба устанавливается. На борту находились три члена экипажа, никто не пострадал.