Прокуратура опубликовала фото с места происшествия с вертолетом Ми-8 на Камчатке

Появилось первое фото совершившего жесткую посадку Ми-8 на Камчатке Прокуратура опубликовала фото с места происшествия с вертолетом Ми-8 на Камчатке

Москва6 окт Вести.Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала в своем MAX-канале фотографию с места инцидента с вертолетом Ми-8 на Камчатке.

На снимке видно, что воздушное судно завалилось набок. У него погнут винт, разбиты лобовые стекла.

Ранее сообщалось, что во вторник, 6 октября, воздушное судно Ми-8, выполнявшее полет по маршруту посадочная площадка Излучина – река Жупанова, совершило жесткую посадку в районе водоема в Елизовском районе. Судно завалилось набок, получило повреждения, размер ущерба устанавливается. На борту находились три члена экипажа, никто не пострадал.

Следственными органами Восточного МСУТ СК России организована доследственная проверка.

Камчатская транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов