Прокуратура проводит проверку по факту жесткой посадки Ми-8 на Камчатке

По факту жесткой посадки вертолета на Камчатке проводится проверка Прокуратура проводит проверку по факту жесткой посадки Ми-8 на Камчатке

Москва6 окт Вести.Проверка проводится по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Елизовском районе Камчатского края, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось, что во вторник, 6 октября, воздушное судно Ми-8, выполнявшее полет по маршруту посадочная площадка Излучина – река Жупанова, совершило жесткую посадку в районе водоема в Елизовском районе. Судно завалилось набок, получило повреждения, размер ущерба устанавливается. На борту находились три члена экипажа, никто не пострадал. Следственными органами Восточного МСУТ СК России организована доследственная проверка.

Камчатская транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов написали в пресс-службе

Также контролируются установление обстоятельств произошедшего и ход доследственной проверки по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.