Москва6 октВести.По предварительным данным Центра медицины катастроф региона, воздушное судно совершило жесткую посадку на Камчатке, никто не пострадал, к месту происшествия вылетели спасатели, сообщается в MAX-канале правительства края.
В районе реки Жупанова совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, выполнявший перевозку груза. Информацию передал командир судна. Предварительно, угрозы жизни и здоровью нетговорится в сообщении
На место происшествия направлен дежурный борт Ми-8 со спасателями. Обстоятельства произошедшего выясняются.