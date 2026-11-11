Москва11 нояВести.Прокуроры дадут оценку соблюдению требований законодательства о безопасности полетов, содержанию объектов и защите прав пассажиров в Приморье, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в MAX.
Проверка организована после информации в СМИ о приостановке авиаперелетов в северные районы Приморского края из-за плохих взлетно-посадочных полос (ВПП).
Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку по публикациям о приостановке авиаперелетов в северные районы Приморского края ввиду неблагоприятного состояния взлетно-посадочных полосговорится в сообщении
При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, сообщает надзорное ведомство.