Прокуратура проверит информацию об отмене полетов в Приморье из-за плохих ВПП

Отменой полетов на север Приморья из-за плохих ВПП занялась прокуратура Прокуратура проверит информацию об отмене полетов в Приморье из-за плохих ВПП

Москва11 ноя Вести.Прокуроры дадут оценку соблюдению требований законодательства о безопасности полетов, содержанию объектов и защите прав пассажиров в Приморье, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в MAX.

Проверка организована после информации в СМИ о приостановке авиаперелетов в северные районы Приморского края из-за плохих взлетно-посадочных полос (ВПП).

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку по публикациям о приостановке авиаперелетов в северные районы Приморского края ввиду неблагоприятного состояния взлетно-посадочных полос говорится в сообщении

При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, сообщает надзорное ведомство.