Прокуратура проверит условия проживания детей в лагере во Владивостоке Прокуратура заинтересовалась антисанитарией в детском лагере во Владивостоке

Москва8 ноя Вести.Прокуратура начала проверку после появившихся в СМИ публикациях об антисанитарии в одном из детских лагерей Владивостока. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

В социальных сетях родители обратили внимание на наличие насекомых в жилых помещениях, а также на качество питания и соответствие подаваемых блюд заявленному меню. В ходе проверки с привлечением специалистов прокуратура даст оценку соблюдению санитарных требований при содержании и обработке жилых помещений, хранении продуктов и организации питания детей говорится в сообщении

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.