Рейсы в Москву задерживаются в Хабаровске, Владивостоке и Магадане

В Хабаровске, Магадане и Владивостоке задерживаются вылеты в Москву Рейсы в Москву задерживаются в Хабаровске, Владивостоке и Магадане

Москва10 окт Вести.Вылеты самолетов в Москву задерживаются в аэропорту Владивостока из-за позднего прибытия воздушных судов. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Сегодня в связи с поздним прибытием воздушных судов в аэропорту Владивосток задержаны вылеты рейсов в Москву а/к "Аэрофлот", запланированных в 08.40 (01.40 мск) и 12.05 (05.05 мск). Расчетное время вылета в 12.55 (05.55 мск) и 15.00 (08.00 мск) соответственно. Также отложены вылеты в Москву из Магадана и Хабаровска сказано в сообщении надзорного ведомства

Отмечается, что пассажиры задержанных рейсов были уведомлены заранее. Авиакомпания предоставляет гражданам обязательные услуги в период ожидания.

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.