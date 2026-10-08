Москва8 октВести.В столичном аэропорту Внуково наблюдаются задержки рейсов на прилет и вылет из-за действующих ограничений на использование воздушного пространства в нескольких регионах. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
Из-за ограничений на использование воздушного пространства в нескольких регионах в аэропорту Внуково есть задержки на прибытие и вылет ряда рейсов. Семь бортов ушли на запасные аэродромы для дозаправкиговорится в сообщении
Отмечается, что авиакомпания "Победа" уже начала корректировать расписание в связи с длительными ограничениями на полеты.
Пассажирам рекомендовали проверять статус рейса перед отправкой в аэропорт.