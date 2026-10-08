Рейсы на прилет и вылет задерживаются во Внуково из-за ограничений в регионах

В аэропорту Внуково задерживаются рейсы из-за ограничений в регионах Рейсы на прилет и вылет задерживаются во Внуково из-за ограничений в регионах

Москва8 окт Вести.В столичном аэропорту Внуково наблюдаются задержки рейсов на прилет и вылет из-за действующих ограничений на использование воздушного пространства в нескольких регионах. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Из-за ограничений на использование воздушного пространства в нескольких регионах в аэропорту Внуково есть задержки на прибытие и вылет ряда рейсов. Семь бортов ушли на запасные аэродромы для дозаправки говорится в сообщении

Отмечается, что авиакомпания "Победа" уже начала корректировать расписание в связи с длительными ограничениями на полеты.

Пассажирам рекомендовали проверять статус рейса перед отправкой в аэропорт.