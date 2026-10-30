В московских аэропортах задерживаются 66 рейсов на вылет и 33 на прилет

Около 100 рейсов задерживаются на вылет и прилет в московских аэропортах В московских аэропортах задерживаются 66 рейсов на вылет и 33 на прилет

Москва30 окт Вести.В аэропортах московского авиаузла сегодня утром задержаны более чем на два часа около 100 рейсов: 66 на вылет и 33 на прилет, сообщает пресс-служба Росавиации в MAX.

В ведомстве напомнили, что аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево уже открыты на прием и выпуск воздушных судов после ограничений, которые вводились ночью 30 октября в целях безопасности.

По состоянию на 10:10 мск в аэропортах московского авиаузла задержаны более чем на 2 часа на вылет 66 рейсов, на прилет – 33 рейса говорится в публикации

В Росавиации сообщили, что авиакомпании корректируют свое расписание, службы аэропортов работают в усиленном режиме, для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал.

Работа гражданской авиации в московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации, проинформировали в ведомстве.