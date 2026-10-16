В московских аэропортах остаются задержанными 106 рейсов Минтранс: в аэропортах Москвы задержаны 106 рейсов

Москва16 окт Вести.Работа гражданской авиации в московском регионе находится под особым наблюдением Министерства транспорта и Росавиации. Об этом сообщил Минтранс России в Telegram.

Отмечается, что аэрогавани Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево продолжают принимать и отправлять рейсы. По состоянию на 16.00 задержанными числились 106 рейсов.

Сейчас аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Шереметьево принимают и отправляют рейсы. По данным на 16.00 оставались задержанными 106 рейсов говорится в публикации

Чтобы поддержать пассажиров, привлекли дополнительный персонал. Службы аэропортов перевели на усиленный режим работы. В терминалах спокойно, авиакомпании вносят правки в расписание.

Пассажирам доступны питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой. Открыты бесплатные комнаты матери и ребенка, температурный и санитарный режимы соблюдаются. Справочно-информационные службы и колл-центры аэропортов усилены.

Если рейс задерживается, авиакомпании обязаны предоставлять услуги согласно федеральным авиационным правилам (ФАП-82). В частности, речь идет о напитках и питании, а также о размещении пассажиров в гостиницах.