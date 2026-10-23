Росавиация и Минтранс взяли на особый контроль ситуацию в столичных аэропортах

Росавиация: работа авиации в московском регионе находится на контроле Росавиация и Минтранс взяли на особый контроль ситуацию в столичных аэропортах

Москва23 окт Вести.Работа гражданской авиации в столичных аэропортах находится на особом контроле Росавиации и Минтранса, сообщили в Росавиации.

Ранее во всех аэропортах московского региона был введен запрет на прием и выпуск воздушных судов. В Шереметьево была объявлена воздушная тревога, пассажиров эвакуируют в безопасные места.

Работа гражданской авиации в московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации... Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Обстановка в терминалах спокойная. Авиакомпании корректируют свое расписание говорится в сообщении

Отмечается, что в аэропортах для пассажиров работают питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, а также бесплатные комнаты матери и ребенка.

При длительных задержках авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил, напомнили в Росавиации.