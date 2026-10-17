Москва17 окт Вести.Аэропорты московского авиаузла 17 октября принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, задержаны в общей сложности 103 рейса, сообщает Минтранс России по результатам оперштаба по работе гражданской авиации, который провел в Шереметьево замминистра транспорта Владимир Потешкин.

В заседании приняли участие представители Росавиации, Ространснадзора, авиакомпаний и столичных аэропортов.

По состоянию на 15:30 мск, в аэропортах московского авиаузла на вылет и на прилет задержаны 103 рейса. В настоящее время все аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Безопасность – приоритет отмечается в публикации ведомства в мессенджере MAX

По результатам заседания оперштаба поручено: руководителям авиакомпаний – следить за безусловным соблюдением федеральных авиационных правил, в соответствии с которыми пассажирам предоставляются питание и напитки, а размещение в гостиницах; колл-центрам – заблаговременно информировать пассажиров об изменениях с рейсами; представителям аэропортов – обеспечить пассажиров всем необходимым в ожидании рейсов; госкорпорации по организации воздушного движения – дополнительно оценить оснащенность и пропускную способность запасных аэродромов.

Все запасные аэродромы на сегодня обеспечены достаточным запасом керосина, добавили в ведомстве.