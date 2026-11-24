Росавиация: в столичных аэропортах по метеоусловиям задержаны 17 рейсов

Из-за непогоды в столичных аэропортах задержаны 17 рейсов Росавиация: в столичных аэропортах по метеоусловиям задержаны 17 рейсов

Москва24 ноя Вести.В Росавиации привели данные обстановки, складывающейся в столичных аэропортах на фоне непогоды.

Несмотря на снегопад в столичном регионе, Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают прием и отправку рейсов.

По данным на 21.00 мск, более чем на 2 часа задержаны пять рейсов. По метеоусловиям задержаны 17 рейсов говорится в заявлении ведомства в MAX

Отмечается, что в воздушных гаванях задействован дополнительный персонал, занимающийся оперативным обслуживанием воздушных судов и пассажиров, службы аэропортов работают в усиленном режиме.

Для обеспечения нормативного коэффициента сцепления ведутся контрольные чистки и обработка реагентами взлетно-посадочных полос.