Москва24 нояВести.В Росавиации привели данные обстановки, складывающейся в столичных аэропортах на фоне непогоды.
Несмотря на снегопад в столичном регионе, Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают прием и отправку рейсов.
По данным на 21.00 мск, более чем на 2 часа задержаны пять рейсов. По метеоусловиям задержаны 17 рейсовговорится в заявлении ведомства в MAX
Отмечается, что в воздушных гаванях задействован дополнительный персонал, занимающийся оперативным обслуживанием воздушных судов и пассажиров, службы аэропортов работают в усиленном режиме.
Для обеспечения нормативного коэффициента сцепления ведутся контрольные чистки и обработка реагентами взлетно-посадочных полос.