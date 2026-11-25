Москва25 нояВести.Несмотря на непогоду, московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают принимать и отправлять рейсы. Задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе Росавиции.
В случае задержек авиакомпании предоставят еду и напитки пассажирам, а также организуют размещение в гостинице, согласно федеральным авиационным правилам.
По данным на 21:00 мск выполнено 854 рейса, по метеоусловиям отмен рейсов не было. Задержаны из-за сложных метеоусловий — 17 рейсовуточняется в сообщении в MAX
Специалисты проводят регулярные контрольные чистки, обработку реагентами взлетно-посадочных полос.