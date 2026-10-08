Вылет из Анадыря в Москву задержали на двое суток из-за погоды

Рейс из Анадыря в Москву задержали на двое суток Вылет из Анадыря в Москву задержали на двое суток из-за погоды

Москва8 окт Вести.На Чукотке рейс авиакомпании "Аэрофлот" в Москву отложили на двое суток из-за плохой погоды, вылета ожидают более 250 пассажиров. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Сегодня в аэропорту Анадырь в связи с неблагоприятными погодными условиями задержан вылет рейса Анадырь – Москва а/к "Аэрофлот", запланированного в 15.25 (06.25 мск). Расчетное время вылета 10 октября в 15.25 (06.25 мск) сказано в сообщении

Вылета ожидают более 250 пассажиров. Авиакомпания предоставила им обязательные услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами, добавили в надзорном ведомстве.

Также задерживаются вылеты рейсов Анадырь – Беринговский – Анадырь и Анадырь – Ваеги – Марково – Анадырь АО "ЧукотАвиа".

Соблюдение прав пассажиров на контроле прокуратуры.