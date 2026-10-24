Москва24 октВести.Два самолета SF-260 Военно-воздушных сил Филиппин столкнулись во время учебного полета. Маневры выполнялись в районе авиабазы Фернандо к югу от Манилы. В результате катастрофы погибли четыре пилота. Об этом пишет портал CNA.
Катастрофа произошла 23 октября, но Минобороны Филипинн сообщило о ней только в субботу, 24 октября. Очевидцы сняли на видео, как два самолета сталкиваются в воздухе. Сообщается, что машины упали на территории авиабазы и жертв среди населения нет.
Военно-воздушные силы временно приостановили полеты своего парка учебно-тренировочных самолетов SF-260 до завершения расследования причин авариисообщает портал
В публикации уточняется, что это не первый авиаинцидент с самолетами SF-260 за последний год. В мае экипаж ВВС Филиппин разбился в горной местности на севере страны.