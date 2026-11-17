Пилот погиб в результате крушения истребителя МиГ-29 ВВС Сербии Военный самолет в Сербии потерпел крушение возле города Стара-Пазова

Москва17 ноя Вести.Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Сербии разбился на северо-западе республики. Пилот воздушного судна погиб, сообщило Радио и телевидение Сербии.

Разбившийся самолет относился к 204-й авиационной бригаде, которая базируется на аэродроме Батайница рядом с Белградом.

Авиакатастрофа произошла в поле между населенными пунктами Нова-Пазова и Стара-Пазова. На место происшествия прибыли экстренные службы. Причины случившегося пока не разглашаются.

Ранее во Франции разбился учебный самолет Mirage-2000D. Уточняется, что первый пилот был найден погибшим.