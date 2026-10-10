В Канаде разбился легкомоторный самолет, погибли два человека

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Канаде В Канаде разбился легкомоторный самолет, погибли два человека

Москва10 окт Вести.В Канаде разбился легкомоторный самолет, жертвами авиакатастрофы стали два человека, передает The Canadian Press, ссылаясь на полицию провинции Онтарио.

По данным агентства, трагедия произошла возле города Фергус. Воздушное судно рухнуло в поле недалеко от дороги.

На месте падения возник пожар, который впоследствии был ликвидирован. Сотрудники полиции начали расследование причин происшествия.

4 октября на юго-западе земли Баден-Вюртемберг в Германии разбился легкомоторный самолет, погибли два человека.