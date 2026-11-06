В Германии легкомоторный самолет разбился в районе Магдебурга Bild: легкомоторный самолет потерпел крушение в районе Магдебурга

Москва6 ноя Вести.Легкомоторный самолет потерпел крушение на автобане А2 в районе города Магдебург в Саксонии-Анхальт, сообщает газета Bild со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что крушение произошло днем 6 ноября. Собеседник издания из полиции заявил, что количество пострадавших пока не установлено.

На опубликованных кадрах видно, как пожарные тушат обломки воздушного судна приблизительно в одном километре от парковки Крээнберге. В результате происшествия большая часть конструкции полностью разрушена. Движение на автомагистрали перекрыто.

Предварительно, автомобили на дороге в результате инцидента не пострадали.

На текущий момент полиция выясняет, почему борт оказался на проезжей части. На месте случившегося работают правоохранители и сотрудники спасательных служб.

Ранее в Мексике в результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека.