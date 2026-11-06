Москва6 нояВести.Легкомоторный самолет потерпел крушение на автобане А2 в районе города Магдебург в Саксонии-Анхальт, сообщает газета Bild со ссылкой на местную полицию.
Уточняется, что крушение произошло днем 6 ноября. Собеседник издания из полиции заявил, что количество пострадавших пока не установлено.
На опубликованных кадрах видно, как пожарные тушат обломки воздушного судна приблизительно в одном километре от парковки Крээнберге. В результате происшествия большая часть конструкции полностью разрушена. Движение на автомагистрали перекрыто.
Предварительно, автомобили на дороге в результате инцидента не пострадали.
На текущий момент полиция выясняет, почему борт оказался на проезжей части. На месте случившегося работают правоохранители и сотрудники спасательных служб.
Ранее в Мексике в результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека.