SWR: пассажирский самолет врезался в пожарную машину в аэропорту ФРГ

Самолет врезался в пожарную машину в Германии SWR: пассажирский самолет врезался в пожарную машину в аэропорту ФРГ

Москва1 окт Вести.Пассажирский самолет врезался в пожарную машину в аэропорту Фридрихсхафена на юго-западе ФРГ, сообщила телерадиокомпания SWR. Инцидент произошел во время подготовки лайнера к взлету.

Boeing 737 должен был вылететь в Анталью.

В аэропорту Фридрихсхафена самолет, двигавшийся к взлетно-посадочной полосе, столкнулся с припаркованным транспортом пожарной службы аэропорта говорится в сообщении

По информации полиции, воздушное судно врезалось в пожарную машину на повороте к взлетно-посадочной полосе (ВПП).

В результате столкновения крыло лайнера получило серьезные повреждения.

Общий материальный ущерб, который получили самолет и машина, оценивается примерно в 300 тысяч евро (более 28,4 млн рублей).

В результате инцидента никто не пострадал. Находившиеся в самолете пассажиры покинули поврежденный лайнер, они смогли вылететь в Турцию только через пять часов на запасном самолете.