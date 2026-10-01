Москва1 октВести.Пассажирский самолет врезался в пожарную машину в аэропорту Фридрихсхафена на юго-западе ФРГ, сообщила телерадиокомпания SWR. Инцидент произошел во время подготовки лайнера к взлету.
Boeing 737 должен был вылететь в Анталью.
В аэропорту Фридрихсхафена самолет, двигавшийся к взлетно-посадочной полосе, столкнулся с припаркованным транспортом пожарной службы аэропортаговорится в сообщении
По информации полиции, воздушное судно врезалось в пожарную машину на повороте к взлетно-посадочной полосе (ВПП).
В результате столкновения крыло лайнера получило серьезные повреждения.
Общий материальный ущерб, который получили самолет и машина, оценивается примерно в 300 тысяч евро (более 28,4 млн рублей).
В результате инцидента никто не пострадал. Находившиеся в самолете пассажиры покинули поврежденный лайнер, они смогли вылететь в Турцию только через пять часов на запасном самолете.