Рейс Pegasus из Москвы в Анталью задержали больше чем на десять часов

Пассажиры рейса Pegasus в Анталью ждут вылета из Москвы больше десяти часов Рейс Pegasus из Москвы в Анталью задержали больше чем на десять часов

Москва29 сен Вести.Пассажирам рейса Pegasus в Анталью уже больше десяти часов не удается улететь из Москвы. Самолет вышел из строя, и его чинят прямо на перроне. Об этом сообщил канал Mash на платформе MAX.

Пассажиры Pegasus не могут вылететь из Москвы в Анталью больше десяти часов - самолет сломался и его чинят прямо на перроне говорится в публикации

Отмечается, что вылет планировался на 23.50 28 сентября. Как рассказывают пассажиры, рейс откладывали свыше 10 раз, а о новом переносе объявляют ежечасно. В аэропорту людям предлагают два варианта: дождаться другого борта или окончания ремонта.

Помимо этого, пассажирам пришлось заново забрать багаж, повторно зарегистрироваться и пройти паспортный контроль.

Как выяснилось позже, в самолет попала птица - это произошло за пределами Внуково. Необходимую деталь уже привезли, вылет ожидается в промежутке с 14.50 до 15.30. Пассажирам пришлось проходить паспортный контроль проходить второй раз из-за того, что их размещали в гостинице.