Самолет Georgian Airways, следовавший в Москву, вернулся в Тбилиси Mash: летевшие в Москву пассажиры Georgian Airways застряли в аэропорту Тбилиси

Москва22 сен Вести.Около 200 пассажиров рейса Georgian Airways, следовавшего из Тбилиси в Москву, застряли в аэропорту грузинской столицы. Самолет развернулся в воздухе за час до прилета в пункт назначения, пишет Telegram-канал Mash.

В публикации говорится, что самолет вылетел в понедельник в 23.55, но вернулся в аэропорт отправления. Около 200 пассажиров, среди которых есть пожилые и люди с инвалидностью, находятся в тбилисской авиагавани. По их словам, время вылета постоянно переносится, а представители Georgian Airways к ним так и не вышли.

Пассажирам объясняют задержку тем, что Внуково якобы не принимает рейсы. При этом, однако, утренний рейс Тбилиси - Москва, запланированный на 10.00, следует по расписанию.