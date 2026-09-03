Москва3 сенВести.Самолет, следовавший из Нижнего Новгорода в Анталью, вынужденно посадили на запасном аэродроме в Минводах. Об этом сообщает SHOT.
Причина в сломанных туалетах.
Рейс вылетел из Нижнего Новгорода накануне. После набора высоты на борту внезапно вышли из строя все туалеты. Пилоты доложили диспетчерам о критической ситуации на борту и приняли решение садиться на запасной аэродром в Минводахотмечается в сообщении
В Минводах благополучно высадили 155 пассажиров. Самолет отстранили от полетов.
Спустя восемь часов за пассажирами отправили из Москвы резервный борт.