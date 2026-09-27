CBC News: четыре человека погибли при крушении вертолета в Канаде

CBC News: жертвами крушения вертолета в Канаде стали четыре человека CBC News: четыре человека погибли при крушении вертолета в Канаде

Москва27 сен Вести.Четыре человека погибли при крушении вертолета в муниципалитете Сент‑Брижид‑д’Ибервиль в Канаде.

Об этом сообщил телеканал CBC News со ссылкой на представителя полиции Квебека Брижит Дорсенвиль.

Полиция проводит расследование обстоятельств крушения вертолета, произошедшего в субботу днем на поле недалеко от дороги… у шоссе №10 в муниципалитете Сент-Брижид-д’Ибервиль говорится в публикации

Произошедшее в результате инцидента возгорание было полностью ликвидировано. Расследование крушения передано в отдел полиции, специализирующийся на особо тяжких преступлениях.

Ранее в Новой Зеландии, недалеко от частного аэродрома Forrest Field, упал вертолет. Пилот вертолета, который был единственным человеком на борту, скончался на месте