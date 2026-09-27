Москва27 сенВести.Четыре человека погибли при крушении вертолета в муниципалитете Сент‑Брижид‑д’Ибервиль в Канаде.
Об этом сообщил телеканал CBC News со ссылкой на представителя полиции Квебека Брижит Дорсенвиль.
Полиция проводит расследование обстоятельств крушения вертолета, произошедшего в субботу днем на поле недалеко от дороги… у шоссе №10 в муниципалитете Сент-Брижид-д’Ибервильговорится в публикации
Произошедшее в результате инцидента возгорание было полностью ликвидировано. Расследование крушения передано в отдел полиции, специализирующийся на особо тяжких преступлениях.
Ранее в Новой Зеландии, недалеко от частного аэродрома Forrest Field, упал вертолет. Пилот вертолета, который был единственным человеком на борту, скончался на месте