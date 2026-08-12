Летчик Су-35С за один бой уничтожил два украинских Су-27

Командующий ВВС рассказал о летчике Су-35С, сбившем сразу два украинских Су-27 Летчик Су-35С за один бой уничтожил два украинских Су-27

Москва12 авг Вести.Летчик российского истребителя Су-35С в ходе воздушного боя сбил два украинских самолета Су-27, использовав три ракеты, заявил командующий Военно-воздушными силами (ВВС), заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергей Кобылаш в интервью газете "Красная звезда" по случаю 114-летия образования ВВС.

Этот случай стал одним из ярких примеров героизма молодых военных летчиков, отметил Кобылаш.

Летчик выполнял задачу по прикрытию наступающей российской группировки войск, патрулируя небо. Заняв позицию в воздухе, летчик начал радиолокационный поиск целей в заданном районе. Несмотря на использование противником средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ему удалось обнаружить два украинских самолета Су-27.

Оценив ситуацию, проявляя мужество и отвагу летчик вступил в воздушный бой с превосходящими силами противника приводит "Красная звезда" слова Кобылаша

Российский летчик выполнил маневр и занял выгодное тактическое положение, после чего произвел пуск трех ракет класса "воздух – воздух", уничтожив два самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Минобороны сообщило 3 июля об уничтожении подразделениями российской армии двух украинских истребителей МиГ-29.