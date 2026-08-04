"Военная мысль": С-400 сбили 10 МиГ-29 ВСУ за день в 2023 году

В России заявили об уничтожении 10 украинских МиГ-29 за день в 2023 году "Военная мысль": С-400 сбили 10 МиГ-29 ВСУ за день в 2023 году

Москва4 авг Вести.Российские зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" в 2023 году за один день сбили 10 истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале "Военная мысль" и подготовленной в соавторстве с начальником зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-майором Александром Романенковым.

Результаты первых загоризонтных стрельб ЗРК С-400 "Триумф" в 2023 году действительно были триумфальными, когда за день было сбито 10 украинских МиГ-29, а за неделю (без уточнения типов) 24 самолета говорится в публикации

Авторы статьи также отмечают, что противник впоследствии тщательно изучил российскую тактику применения С-400 для загоризонтной стрельбы.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинские власти не получат от Варшавы истребители МиГ-29, потому что Киев отказался предоставить беспилотники и соответствующие технологии польской стороне.